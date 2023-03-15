Новый кроссовер Exeed RX привезли в Россию для испытаний и сертификации

Главная новинка китайского люксового автобренда Exeed – кроссовер Yaoguang, также часто именуемый AtlantiX, привезли в Россию для испытаний и сертификации.

Фото: ©Exeed / autohome.com.cn ©Exeed / autohome.com.cn

Новый кроссовер, обтянутый камуфляжной пленкой, заметили на одном из полигонов в Московской области, сообщают "Китайские автомобили". Как отмечает издание, несмотря на то, что камуфляж скрывает светотехнику и многие элементы экстерьера, автомобиль легко узнать по специфическим колесным дискам и проглядывающей сквозь маскировку решетке радиатора.

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Ранее представительство Exeed в России подтвердило, что компания приступила к циклу испытаний и других необходимых процедур для вывода нового кроссовера на российский рынок. По предварительным данным, официальный релиз автомобиля должен состояться "ориентировочно в середине 2023 года". Кроме того, уже известно, что для экспортных рынков кроссовер Exeed Yaoguang получит буквенное обозначение RX.

Новый кроссовер Yaoguang/AtlantiX/RX был представлен в конце 2022 года. Автомобиль спроектирован на платформе Chery M3X. Габариты – 4781х1920х1671 мм при колесной базе 2815 мм. Для китайского рынка кроссовер оснащают 2-литровым бензиновым мотором мощностью 261 л. с., на такие модификации ставят 7-ступенчатый преселективный "робот", в базовой версии автомобиль оснащен передним приводом, полноприводная трансмиссия предлагается в качестве опции.

Вероятнее всего, для России мощность силовой установки будет снижена для более выгодной ставки транспортного налога, как это уже произошло, например, с кроссовером Chery Tiggo 8 Pro Max: в КНР он продается с тем же 261-сильным мотором, а в России мощность снизили до 197 л. с.

Ранее "Профиль" писал об особенностях новой модели Exeed: по мнению представителей китайского бренда, Yaoguang/AtlantiX/RX должен показать аудитории изменения в фирменном стиле Exeed. В интерьере один из самых любопытных элементов – 24,6-дюймовый изогнутый экран мультимедийной системы с новым интерфейсом на базе мощного процессора Qualcomm 8155. Новая модель должна стать самой продвинутой с точки зрения обилия смарт-систем помощи водителю: Yaoguang умеет парковаться без помощи водителя, комплекс ADAS оснащен 21 базовой функцией и 11 дополнительными ассистентами, среди которых автоматическое торможение, поддержание полосы движения и другие современные функции.