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Volkswagen подтвердил скорую продажу части российских активов

Компания Volkswagen избавится от части российских активов до середины лета.

Volkswagen подтвердил скорую продажу части российских активов
© © Volkswagen

Из финансового отчета немецкого концерна следует, что до конца первой половины 2023 года будут проданы компании, зарегистрированные в России, а именно ООО «Фольксваген банк Рус», ООО «Фольксваген Групп Финанс» и ООО «Фольксваген Файненшл Сервиcес Рус». Все они занимались предоставлением финансовых услуг клиентам и дилерам.

Также в отчете говорится о том, что в конце 2022 года были достигнуты договоренности о продаже российских автосалонов Porsche (входит в концерн Volkswagen). Autonews.ru уточняет, что это дилерские центры ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Центр Москва», которые перейдут инвестору, не связанному с немецкой корпорацией. Porsche, как и Volkswagen, приостановила деятельность в стране в марте прошлого года и прекратила поставки новых автомобилей на российский рынок.

В активах Volkswagen есть и завод в Калужской области, который в скором времени тоже может быть продан. Наиболее вероятным кандидатом на покупку предприятия называют дилерский холдинг «Авилон», однако официально сделку стороны пока не комментируют. В самом Volkswagen лишь заявили, что рассматривают несколько вариантов развития калужской производственной площадки, и ее продажа третьей стороне – лишь одно из них. Минпромторг же сообщает, что «окончательное решение находится на этапе формирования».

На заводе «Фольксваген Груп Рус» собирали модели Tiguan, Polo и Skoda Rapid. По инсайдерской информации, сборка машин на предприятии может быть перезапущена уже осенью этого года. Сами заводчане предполагают, что на конвейер встанет модель, аналогичная Volkswagen Tiguan, но это будет китайский автомобиль.

Ранее сообщалось, что завод продлил коллективный договор с профсоюзом до 30 сентября 2024 года. А режим простоя, введенный весной прошлого года, будет действовать как минимум до 1 апреля.

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