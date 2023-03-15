Коллекционная 30-летняя «девятка» подорожала на два миллиона за три месяца

В Тольятти продают 30-летний ВАЗ-2109 в коллекционном состоянии за десять миллионов рублей.

Фото: © Авто.ру © Авто.ру

Впервые автомобиль появился в продаже в декабре прошлого года. Тогда идеально сохранившуюся машину, которая не проходила предпродажную подготовку, оценивали в восемь миллионов рублей. С тех пор аппетит продавца вырос сразу на два миллиона. Что сподвигло хозяина повысить цену на и так беспрецедентно дорогую модель, не известно.

Представленный ВАЗ-2109 относится к экспортной модификации автомобиля. Аутентичная модель не проходила предпродажную подготовку, поэтому в таком виде «девятку» нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования. Красное лакокрасочное покрытие, а также подкапотное пространство и днище автомобиля пребывают в идеальном состоянии. Кроме того, на кузове хэтчбека присутствуют заводские пломбы. При этом зеркала заднего вида и щетки стеклоочистителей отсутствуют.

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Под капотом ВАЗ-2109 находится 1,3-литровый карбюраторный мотор мощностью 64 лошадиные силы, который работает в паре механической трансмиссией. Учитывая, что с конца прошлого года на автомобиль с пробегом 11 километров так и не нашли покупателя, повышение цены сразу на два миллиона рублей, скорее всего, не позволит нынешнему владельцу найти нового хозяина для коллекционной «девятки».