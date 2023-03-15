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2 часа назад

Куда поедет Tank: где и как будут продаваться новые китайские внедорожники

За рулем

Премиальный китайский бренд TANK объявил о старте продаж модели Tank 300 в России с 15 марта и предзаказе на Tank 500 с 12 апреля.

Города для открытия дилерских центров Tank в РФ были выбраны необычным способом
Фото: За рулемЗа рулем

В преддверии выхода на российский рынок была сформирована дилерская сеть бренда. Причем города для открытия выбирались на основе зарегистрированных пользователей в приложении Tank: откуда оказалось больше всего пользователей, там и появятся дилерские центры.

На первом этапе дилерская сеть Tank будет охватывать 16 городов: Санкт-Петербург, Москва, Тула, Нижний Новгород, Воронеж, Тольятти, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень, Краснодар, Уфа, Челябинск, Красноярск, Кемерово и Новосибирск.

А зарегистрированные в приложении пользователи смогут посещать закрытые мероприятия, на них распространяется программа лояльности. Там же можно будет сделать заказ на новый Tank 500.

За рулем
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