Города для открытия дилерских центров Tank в РФ были выбраны необычным способом

Премиальный китайский бренд TANK объявил о старте продаж модели Tank 300 в России с 15 марта и предзаказе на Tank 500 с 12 апреля.

Фото: За рулем За рулем

В преддверии выхода на российский рынок была сформирована дилерская сеть бренда. Причем города для открытия выбирались на основе зарегистрированных пользователей в приложении Tank: откуда оказалось больше всего пользователей, там и появятся дилерские центры.

На первом этапе дилерская сеть Tank будет охватывать 16 городов: Санкт-Петербург, Москва, Тула, Нижний Новгород, Воронеж, Тольятти, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень, Краснодар, Уфа, Челябинск, Красноярск, Кемерово и Новосибирск.

А зарегистрированные в приложении пользователи смогут посещать закрытые мероприятия, на них распространяется программа лояльности. Там же можно будет сделать заказ на новый Tank 500.