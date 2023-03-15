Владельцы Renault столкнулись с дефицитом запчастей

О том, что у владельцев автомобилей марки Renault есть проблемы с приобретением запчастей, заявил в рамках мероприятия "Дебаты РОАД" вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Андрей Подщеколдин, отметив, что имеет место быть действительно дефицит, а не стремление дилеров нажиться на отложенном спросе.

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После ухода Renault Group из России гарантийные обязательства по сервисному обслуживанию автомобилей французской марки взяла на себя компания АвтоВАЗ, а за закупку запчастей ответственным была назначена вазовская "дочка" - "Лада-Имидж", которая должна была получать расходники, в том числе и крупные узлы и агрегаты напрямую от французов. И, судя по всему, пока ситуация далека не просто от идеальной, но даже от стабильной.

Летом 2022 года специальный корреспондент "РГ" поехал на Renault Arkana для проведения ТО. Уже тогда на станции заявили о проблемах с доступностью некоторых позиций, которые можно заменить аналогами.