На Tesla подали в суд за нарушение антимонопольного законодательства

Tesla обвиняют в нарушении американского федерального антимонопольного законодательства.

Фото: Tesla Tesla

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, на американского автопроизводителя подали в суд клиенты, утверждающие, что они были вынуждены платить очень высокие цены и терпеть долгое ожидание ремонта своих машин из-за монополии Tesla на запасные части и услуги по ремонту транспортных средств.

У клиентов компании есть только один вариант обслуживание автомобиля, а именно, в дилерских центрах Tesla, которые используют только детали бренда. Иск отмечает, что такое ограничение произошло из-за использования компании своей рыночной власти для ограничения услуг по ремонту.

Это означает, что Tesla обвиняют в нарушении американского федерального антимонопольного