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1 час назад

Компания Tesla обвиняется в монополизации ремонта и запчастей

Моя Москва.онлайн

Tesla обвиняют в нарушении американского федерального антимонопольного законодательства.

На Tesla подали в суд за нарушение антимонопольного законодательства
Фото: Tesla Tesla

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, на американского автопроизводителя подали в суд клиенты, утверждающие, что они были вынуждены платить очень высокие цены и терпеть долгое ожидание ремонта своих машин из-за монополии Tesla на запасные части и услуги по ремонту транспортных средств.

У клиентов компании есть только один вариант обслуживание автомобиля, а именно, в дилерских центрах Tesla, которые используют только детали бренда. Иск отмечает, что такое ограничение произошло из-за использования компании своей рыночной власти для ограничения услуг по ремонту.

Это означает, что Tesla обвиняют в нарушении американского федерального антимонопольного

. Стоит отметить, что сама компания пока что никак не комментировала этот инцидент.

Автоновости,Tesla,
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