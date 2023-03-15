На Tesla подали в суд за нарушение антимонопольного законодательства

Tesla обвиняют в нарушении американского федерального антимонопольного законодательства.
Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, на американского автопроизводителя подали в суд клиенты, утверждающие, что они были вынуждены платить очень высокие цены и терпеть долгое ожидание ремонта своих машин из-за монополии Tesla на запасные части и услуги по ремонту транспортных средств.
У клиентов компании есть только один вариант обслуживание автомобиля, а именно, в дилерских центрах Tesla, которые используют только детали бренда. Иск отмечает, что такое ограничение произошло из-за использования компании своей рыночной власти для ограничения услуг по ремонту.
Это означает, что Tesla обвиняют в нарушении американского федерального антимонопольного
. Стоит отметить, что сама компания пока что никак не комментировала этот инцидент.