В Москве тестируют нейросети для поиска нарушителей на электросамокатах

В Москве на некоторых магистральных дорогах начали тестировать нейросети для поиска нарушителей на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатах. Об этом рассказал начальник управления столичной ГИБДД Александр Быков, передает ТАСС.

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«С УВД мы уже заранее прорабатывали вопрос, в том числе подключение нейросети, которую использует Центр организации дорожного движения для выявления указанных фактов», — сказал Быков.

Проверка системы проходит на магистральных улицах, где установлен повышенный скоростной режим, отметил начальник управления ГИБДД Москвы. Для подтверждения нарушений ПДД на автоинспекторы используют систему видеонаблюдения.

Ранее Минтранс РФ потребовал создать во всех российских регионах парковки и инфраструктуру для использования электросамокатов, моноколес и других СИМ, сообщала газета «Коммерсантъ».