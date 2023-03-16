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5 минут назад

ГИБДД: в Москве начали тестировать нейросеть для поиска нарушителей на электросамокатах

Газета.Ruиещё 3

В Москве на некоторых магистральных дорогах начали тестировать нейросети для поиска нарушителей на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатах. Об этом рассказал начальник управления столичной ГИБДД Александр Быков, передает ТАСС.

В Москве тестируют нейросети для поиска нарушителей на электросамокатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С УВД мы уже заранее прорабатывали вопрос, в том числе подключение нейросети, которую использует Центр организации дорожного движения для выявления указанных фактов», — сказал Быков.

Проверка системы проходит на магистральных улицах, где установлен повышенный скоростной режим, отметил начальник управления ГИБДД Москвы. Для подтверждения нарушений ПДД на автоинспекторы используют систему видеонаблюдения.

Ранее Минтранс РФ потребовал создать во всех российских регионах парковки и инфраструктуру для использования электросамокатов, моноколес и других СИМ, сообщала газета «Коммерсантъ».

1 марта в РФ вступили в силу поправки в ПДД. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Движение на них разрешено со скоростью не более 25 км/ч. Масса устройства для движения по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам не должна превышать 35 кг. Пешеходы имеют преимущество перед водителями СИМ, а при пересечении дороги по пешеходному переходу лицам, использующим СИМ, необходимо спешиваться.

Автоновости,Александр Быков,Минтранс РФ,ГИБДД,
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