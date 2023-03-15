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57 минут назад

Российские дилеры резко снизили стоимость Mazda CX-4

Motor.ru

В России упала цена на новые кроссоверы Mazda CX-4.

Российские дилеры резко снизили цены на Mazda CX-4
Фото: Mazda Mazda

Компактный вседорожник, который производится на мощностях совместного предприятия FAW-Mazda в Китае, начали ввозить в Россию в ноябре минувшего года. Тогда стоимость модели стартовала с 2,99 миллиона рублей. Как заметило издание Autonews, за несколько месяцев дилеры заметно скорректировали цену в сторону уменьшения: теперь она начинается с 2,34 миллиона рублей.

В 2,34 миллиона рублей минимум продавцы оценивают стартовую комплектацию Entry. Средняя версия Core предлагается за 2,7 миллиона рублей вместо изначальных 3,35 миллиона, а топовое исполнение High стоит ровно три миллиона рублей против 3,6 миллиона в конце прошлого года.

Компакт-кроссы поставляются в Россию путем параллельного импорта из Китая. Там CX-4 дебютировал в 2016 году, а в 2019-м пережил рестайлинг. Построенный на базе CX-5 автомобиль в Поднебесной оснащают двухлитровым атмосферным мотором мощностью 158 лошадиных сил и шестидиапазонным автоматом, а также 2,5-литровым агрегатом на 192 силы. Последний вариант — полноприводный. Однако российские продавцы пока предлагают CX-4 только с двухлитровым двигателем.

Mazda CX-4
Mazda CX-4
Mazda CX-4

В Китае, для сравнения, стоимость автомобиля лежит в диапазоне от 133 800 до 203 800 юаней, что равно 1,4-2,3 миллиона рублей по нынешнему курсу.

В конце февраля до России добрался кроссовер Mazda CX-5 2023 года выпуска. В отличие от CX-4, он предлагается с разными моторами, а цена варьируется от 3,7 миллиона до 4,6 миллиона рублей.

Автоновости,Mazda CX-5,Mazda,
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