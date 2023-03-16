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20 минут назад

Параллельный импорт не будет сильно влиять на цены новых иномарок в России

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В Минпромторге заявили, что стабилизировались логистические цепочки, организационно-производственный процесс и поставки комплектующих, так что ситуация с ценами на автомобильном рынке устаканилась. Если стоимость машин в дальнейшем и будет расти, то на уровень инфляции, заявил РИА «Новости» глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. А вот ждать снижения стоимости моделей брендов, попавших недавно в список параллельного импорта, не стоит.

Стало известно о влиянии параллельного импорта на цены новых иномарок в РФ
Фото: Motor.ruMotor.ru

«Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень инфляции цены будут всегда двигаться вперед», — ответил Мантуров на уточняющий вопрос журналистов.

При этом, по его словам, параллельный импорт не будет существенно влиять на цену иномарок.

Днем ранее стало известно, что в список параллельного импорта добавили 12 автомобильных марок — это призвано поспособствовать сокращению дефицита автомобилей в массовом сегменте. Перечень пополнили Kia, Mazda и Hyundai, а также Genesis, Renault и Dacia (не была официально представлена в стране), Citroen, Opel, Peugeot, Ford, Isuzu и Hino. Помимо перечисленных марок, по параллельным путям в страну разрешено ввозить машины брендов, входящих в концерн Volkswagen, Land Rover, Bentley, Cadillac, Mercedes-Benz, BMW, Honda и другие.

Минпромторг включает в список параллельного импорта компании, которые объявили об уходе из России, прекратили поставки автомобилей и приостановили работу заводов в стране. Если тот или иной иностранный автопроизводитель выполняет контрактные обязательства, его продукция в достаточном количестве представлена на рынке и ее поставляют российским предприятиям, то его из перечня исключают.

Автоновости,Isuzu,Cadillac,Rover,Dacia,Land Rover,Bentley,Mazda,Renault,Hyundai,Kia,BMW,Honda,Volkswagen,Peugeot,Opel,Citroen,Mercedes-Benz,Денис Мантуров,VolksWagen,Ford,Минпромторг,
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