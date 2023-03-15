В Россию завезли Toyota Land Cruiser 300 со старым двигателем

В России появились в продаже внедорожники Toyota Land Cruiser 300 со старыми атмосферными двигателями V6. Об этом пишет Autonews.ru.

Модель построена на платформе GA-F. Двигатель V6 выпускается с 2002 года, его объем составляет 4 л, а мощность 275 л.с. Модель актуальна для рынков стран Ближнего Востока. Предположительно, автомобили были доставлены из ОАЭ.

При этом автомобили не дешевые. Самая бюджетная модель с 1GR-FE стоит 8,4 млн руб. В более дорогой комплектации цена составляет 8,52 млн руб. Машина оснащена антипробуксовочной системой ASR, а также системами помощи при торможении, помощи при старте в гору. Кроме того, во внедорожнике имеется камера заднего вида, климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль и прочее.