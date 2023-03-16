На Tesla подали в суд за слишком долгий и дорогой ремонт

Как пишет Bloomberg, коллективный иск поступил в суд Сан-Франциско. В нем истцы утверждают, что стоимость ремонта электромобилей Tesla непомерно высока, и при этом обслуживание зачастую затягивается. Компанию обвиняют в том, что она монополизировала рынок ремонта: владельцам Tesla попросту некуда обратиться помимо авторизированных сервисных центров.

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По словам истцов, хозяева машин других марок не имеют подобных проблем. Они могут обращаться как к в официальный сервис, так и к частникам, а могут и вовсе провести ремонт самостоятельно. При этом могут быть использованы и брендовые запчасти, и выпущенные сторонними производителями.

У владельцев электрокаров Tesla есть только один вариант — обслуживать машины в компании или в авторизированных ею сервисных центрах, использующий только оригинальные запчасти. Авторы иска отмечают, что такое положение противоречит антимонопольному законодательству и позволяет Tesla завышать цены и сроки ремонта без оглядки на конкурентов.