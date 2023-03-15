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2 часа назад

В Россию приехал трехрядный кроссвэн на базе Kia Seltos

Motor.ru

В России появился вместительный дизельный кроссвэн Kia Carens по цене 3,67 миллиона рублей.

В Россию приехал трехрядный кроссвэн на базе Kia Seltos
Фото: KiaKia

Именно столько за неизвестную на нашем рынке модель просит один из дилеров. Это семиместный Сarens на базе знакомого россиянам кроссовера Seltos, который разрабатывался с прицелом на Индию. У выставленного на продажу экземпляра 2022 года выпуска передний привод, турбодизель объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил и семиступенчатый преселективный «робот».

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Несмотря на то, что приоритетным рынком для Сarens изначально была Индия, впоследствии модель приобрела статус глобальной — она продается в Южной Америке и Африке, а в прошлом году подтвердилось и ее появление в Юго-Восточной Азии. Россия же в экспортных планах не значилась, что, впрочем, не помешало автомобилю попасть к нам параллельными путями. Кроссвэн с посадочной формулой 2+3+2 предлагается с задней камерой, круиз-контролем, подогревом наружных зеркал и кожаным салоном.

Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens

В других странах Сarens представлен в разных модификациях. Например, в Чили у кроссвэна семиместный салон, в Марокко он предлагается в шестиместной конфигурации с раздельными креслами на втором ряду, а «оригинальный» индийский Carens можно купить в обоих вариантах.

Отличается и гамма двигателей. В Южной Америке вэн комплектуется либо базовым бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил, либо 1,4-литровой «турбочетверкой» на 138 сил. А вариант для марокканского рынка оснащается полуторалитровым 115-сильным турбодизелем, который, помимо шестиступенчатой «механики», может работать и в тандеме с шестидиапазонным автоматом. В Индии же продается в том числе модификация с коробкой передач iMT без механической связи педали со сцеплением. При этом привод у Kia Carens во всех странах исключительно передний.

В ходе краш-тестов, который в 2022 году провела независимая организация Global NCAP, выяснилось, что у Carens недостаточно прочный кузов и защита водителя и пассажиров находится не на должном уровне. Модель в спецификации для индийского рынка заработала всего три звезды из пяти возможных, зато версии для Австралии удалось набрать все пять звезд.

Автоновости,Kia Carens,Kia,
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