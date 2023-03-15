В Россию приехал трехрядный кроссвэн на базе Kia Seltos

В России появился вместительный дизельный кроссвэн Kia Carens по цене 3,67 миллиона рублей.
Именно столько за неизвестную на нашем рынке модель просит один из дилеров. Это семиместный Сarens на базе знакомого россиянам кроссовера Seltos, который разрабатывался с прицелом на Индию. У выставленного на продажу экземпляра 2022 года выпуска передний привод, турбодизель объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил и семиступенчатый преселективный «робот».
Несмотря на то, что приоритетным рынком для Сarens изначально была Индия, впоследствии модель приобрела статус глобальной — она продается в Южной Америке и Африке, а в прошлом году подтвердилось и ее появление в Юго-Восточной Азии. Россия же в экспортных планах не значилась, что, впрочем, не помешало автомобилю попасть к нам параллельными путями. Кроссвэн с посадочной формулой 2+3+2 предлагается с задней камерой, круиз-контролем, подогревом наружных зеркал и кожаным салоном.
В других странах Сarens представлен в разных модификациях. Например, в Чили у кроссвэна семиместный салон, в Марокко он предлагается в шестиместной конфигурации с раздельными креслами на втором ряду, а «оригинальный» индийский Carens можно купить в обоих вариантах.
Отличается и гамма двигателей. В Южной Америке вэн комплектуется либо базовым бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил, либо 1,4-литровой «турбочетверкой» на 138 сил. А вариант для марокканского рынка оснащается полуторалитровым 115-сильным турбодизелем, который, помимо шестиступенчатой «механики», может работать и в тандеме с шестидиапазонным автоматом. В Индии же продается в том числе модификация с коробкой передач iMT без механической связи педали со сцеплением. При этом привод у Kia Carens во всех странах исключительно передний.
В ходе краш-тестов, который в 2022 году провела независимая организация Global NCAP, выяснилось, что у Carens недостаточно прочный кузов и защита водителя и пассажиров находится не на должном уровне. Модель в спецификации для индийского рынка заработала всего три звезды из пяти возможных, зато версии для Австралии удалось набрать все пять звезд.