Компания Volkswagen показала народный электрический хэтчбек

Представлен концепт Volkswagen ID. 2all, предвестник недорогого серийного электромобиля.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Он называется ID. 2all — то есть «для всех» — и позиционируется как «народный» автомобиль. Пока электрокар находится в статусе концепта, серийная же модель появится в 2025 году. По заверениям Volkswagen, она будет стоить до 25 тысяч евро (до двух миллионов рублей), то есть почти в два раза дешевле нынешнего Volkswagen ID.3. Ходят слухи, что народный электрокар назовут ID. Golf.

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Прежде Volkswagen уже работал над доступным электромобилем — результатом стал концептуальный хэтчбек ID. Life 2021 года, который, впрочем, серийным так и не стал. Его угловатый кузов пришелся по вкусу далеко не всем, так что дизайнеры вернулись к чертежной доске и основательно перерисовали концепт. Так появился ID. 2all — хэтчбек, по габаритам близкий к знакомому нам Polo, с просторным салоном и безошибочно узнаваемым дизайном в стиле современного Golf.

В основе Volkswagen ID. 2all лежит упрощенная платформа MEB Entry, которая предусматривает установку единственного электромотора на передней оси. И если у электромобилей на архитектуре MEB сзади независимая подвеска, то у машин начального уровня на MEB Entry — «балка».

Volkswagen ID. 2all

Volkswagen ID. 2all

Volkswagen ID. 2all

Volkswagen ID. 2all

Volkswagen ID. 2all

Volkswagen ID. 2all

Концепт дебютировал с 226-сильным электромотором. Емкость батареи не указана, зато известно, что одного ее заряда должно хватить на 450 километров, а на подзарядку с 10 до 80 процентов уйдет 20 минут. Разгон с места до «сотни» занимает около семи секунд, а максимальная скорость составляет 160 километров в час.

Несмотря на статус народной модели для всех, оснащен ID. 2all богато: заявлены 20-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль Travel Assist и матричные фары IQ.Light. Для серийного электрокара, который дебютирует на рынке через пару лет, все это, скорее всего, будет доступно только в топовой комплектации, чтобы удержать цену на заявленном уровне в 25 тысяч евро.