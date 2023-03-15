Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
2 часа назад

Российские продажи седана Kaiyi E5 начнутся на этой неделе

Газета.Ru

Продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирается на калининградском предприятии «Автотор», начнутся на этой неделе. Об этом говорится в сообщении автодилера «Рольф».

Российские продажи седана Kaiyi E5 начнутся на этой неделе
Фото: АВТОТОРАВТОТОР

«Компания «Рольф» стала официальным дилером китайского бренда Kaiyi в Москве. Первая модель, которая поступит в продажу на этой неделе, - спортивный седан Kaiyi E5. Его производство было запущено на калининградском заводе «Автотор» в конце января 2023 года», — говорится в сообщении.

Kaiyi E5 оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра (147 л.с.) и вариатором с имитацией девяти фиксированных передач при переходе в ручной режим. Седан получил адаптацию под российские условия. Машина имеет подогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, проведена антикоррозийная обработка кузова.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость нового китайского седана Kaiyi E5 от калининградского «Автотора» может составить 1,6 млн руб. В максимальной комплектации с вариатором стоимость машины может составить около 2 млн руб.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий