Российские продажи седана Kaiyi E5 начнутся на этой неделе

Продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирается на калининградском предприятии «Автотор», начнутся на этой неделе. Об этом говорится в сообщении автодилера «Рольф».

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«Компания «Рольф» стала официальным дилером китайского бренда Kaiyi в Москве. Первая модель, которая поступит в продажу на этой неделе, - спортивный седан Kaiyi E5. Его производство было запущено на калининградском заводе «Автотор» в конце января 2023 года», — говорится в сообщении.

Kaiyi E5 оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра (147 л.с.) и вариатором с имитацией девяти фиксированных передач при переходе в ручной режим. Седан получил адаптацию под российские условия. Машина имеет подогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, проведена антикоррозийная обработка кузова.