В России стартуют продажи китайского седана Kaiyi

На неделе 13 - 19 марта в России начнутся продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирают на заводе «Автоторе» в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дилера «Рольф».
«Рольф» стал официальным дилером Kaiyi в Москве. Первая модель марки, которая появится в продаже, - спортивный седан С-класса Kaiyi E5. «Автотор» начал производить это авто в конце января.
Продаваться Kaiyi E5 будет в нескольких комплектациях. В «Рольф» подчеркнули, что это компактное городское авто с турбированным двигателем на 1,5 литра.
Представители дилера считают, что седаны Kaiyi будут востребованы у россиян - характеристики автомобилей марки сопоставимы с моделями, которые больше не продаются в РФ.
«При этом они совершенно не уступают им в качестве», - заявил директор по развитию «Рольф» Владимир Мирошников.
Китайские компании начали активно занимать освободившиеся ниши европейских и американских автомобильных брендов в РФ. Аналитики «Открытие авто» ранее подсчитали, что с начала 2022 года в РФ открылось около 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.
Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занял Exeed (48 новых точек), за ним следовали Omoda (47 точек) и сама Chery (42).