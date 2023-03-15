В России стартуют продажи китайского седана Kaiyi

На неделе 13 - 19 марта в России начнутся продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирают на заводе «Автоторе» в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дилера «Рольф».

«Рольф» стал официальным дилером Kaiyi в Москве. Первая модель марки, которая появится в продаже, - спортивный седан С-класса Kaiyi E5. «Автотор» начал производить это авто в конце января.

Продаваться Kaiyi E5 будет в нескольких комплектациях. В «Рольф» подчеркнули, что это компактное городское авто с турбированным двигателем на 1,5 литра.

Представители дилера считают, что седаны Kaiyi будут востребованы у россиян - характеристики автомобилей марки сопоставимы с моделями, которые больше не продаются в РФ.

«При этом они совершенно не уступают им в качестве», - заявил директор по развитию «Рольф» Владимир Мирошников.

Китайские компании начали активно занимать освободившиеся ниши европейских и американских автомобильных брендов в РФ. Аналитики «Открытие авто» ранее подсчитали, что с начала 2022 года в РФ открылось около 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.