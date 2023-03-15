Появилось изображение передней панели новой Lada Granta

Паблик Avtograd news опубликовал изображение передней панели новой Lada Granta. Как уточняет источник, сейчас основная работа сводится к замещению материалов автомобиля, который должен появиться на нашем рынке в конце 2024 года.

Фото: Avtograd news Avtograd news

Ранее сообщалось, что готовность проекта Granta 2 составляет где-то 95%. Линия сварки кузова полностью готова, законсервирована и ждет своего часа. На данный момент собрано порядка 25 ходовых образцов.

Семейство новой "Гранты" будет включать в себя седан, универсал и универсал в версии Cross. Известно, что модель создадут на платформе CMF-B разработки Renault Group, права на использование которой были переданы АвтоВАЗу в ходе реструктуризации бизнеса французского производителя в РФ.