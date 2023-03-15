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1 час назад

Появилось изображение передней панели новой Lada Granta

Российская Газета

Паблик Avtograd news опубликовал изображение передней панели новой Lada Granta. Как уточняет источник, сейчас основная работа сводится к замещению материалов автомобиля, который должен появиться на нашем рынке в конце 2024 года.

Появилось изображение передней панели новой Lada Granta
Фото: Avtograd newsAvtograd news

Ранее сообщалось, что готовность проекта Granta 2 составляет где-то 95%. Линия сварки кузова полностью готова, законсервирована и ждет своего часа. На данный момент собрано порядка 25 ходовых образцов.

Семейство новой "Гранты" будет включать в себя седан, универсал и универсал в версии Cross. Известно, что модель создадут на платформе CMF-B разработки Renault Group, права на использование которой были переданы АвтоВАЗу в ходе реструктуризации бизнеса французского производителя в РФ.

Во второй половине 2023 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск новых Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, поэтому не исключено, что запатентованная приборная панель достанется одной из них.

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