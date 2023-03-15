В России может появиться завод по выпуску бюджетных автомобилей

Председатель совета директоров ГК "БН-Моторс" Алексей Подщеколдин рассказал "Автовзгляду", что в Брянской области готовятся к запуску производство китайских автомобилей бюджетного класса методом крупноузловой сборки.

Фото: Андрей Полухин/РГ Андрей Полухин/РГ

Что это за машины, Подщеколдин не уточнил. Он лишь отметил, что речь идет о "весьма бюджетных моделях типа Renault Logan".

Надо отметить, что в России сейчас есть дефицит именно недорогих автомобилей. Параллельный импорт не может исправить ситуацию, так дилерам выгоднее привозить в РФ более дорогие автомобили.