В России может появиться завод по выпуску бюджетных автомобилей

Председатель совета директоров ГК "БН-Моторс" Алексей Подщеколдин рассказал "Автовзгляду", что в Брянской области готовятся к запуску производство китайских автомобилей бюджетного класса методом крупноузловой сборки.
Что это за машины, Подщеколдин не уточнил. Он лишь отметил, что речь идет о "весьма бюджетных моделях типа Renault Logan".
Надо отметить, что в России сейчас есть дефицит именно недорогих автомобилей. Параллельный импорт не может исправить ситуацию, так дилерам выгоднее привозить в РФ более дорогие автомобили.
Впрочем, помочь насытить рынок должны Kaiyi E5 и новая Lada Vesta. Старт продаж китайского седана, который выпускают на "Автоторе", произойдет в ближайшее время, а Vesta появятся у дилеров АвтоВАЗа в мае. Правда, цены на эти автомобили пока не объявлены.