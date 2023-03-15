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1 час назад

В России появится завод по выпуску бюджетных автомобилей

Российская Газетаиещё 1

Председатель совета директоров ГК "БН-Моторс" Алексей Подщеколдин рассказал "Автовзгляду", что в Брянской области готовятся к запуску производство китайских автомобилей бюджетного класса методом крупноузловой сборки.

В России может появиться завод по выпуску бюджетных автомобилей
Фото: Андрей Полухин/РГАндрей Полухин/РГ

Что это за машины, Подщеколдин не уточнил. Он лишь отметил, что речь идет о "весьма бюджетных моделях типа Renault Logan".

Надо отметить, что в России сейчас есть дефицит именно недорогих автомобилей. Параллельный импорт не может исправить ситуацию, так дилерам выгоднее привозить в РФ более дорогие автомобили.

Впрочем, помочь насытить рынок должны Kaiyi E5 и новая Lada Vesta. Старт продаж китайского седана, который выпускают на "Автоторе", произойдет в ближайшее время, а Vesta появятся у дилеров АвтоВАЗа в мае. Правда, цены на эти автомобили пока не объявлены.

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