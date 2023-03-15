С новым краш-тестом IIHS справились лишь несколько среднеразмерных SUV

Фото: IIHS IIHS

IIHS регулярно совершенствует свою комплексную программу испытаний на безопасность новых легковых автомобилей. В 2021 году институт представил обновлённый боковой удар о деформируемый барьер, который обрушил рейтинги безопасности многих моделей.

Видео дня

В 2022-м IIHS усложнил классический фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя: раньше в этом тесте использовался только «среднестатистический» манекен-водитель пятидесятого перцентиля, а теперь за ним на заднее сиденье усаживается манекен-пассажир пятого перцентиля, имитирующий подростка или субтильного взрослого. Добавление в тест пассажира IIHS объясняет плохой статистикой: по данным института, в машинах, выпущенных после 2007 года, риск погибнуть в аварии у пассажира на заднем сиденье на 46% выше, чем на переднем (в обоих случаях подразумевается, что пассажир пристёгнут). Обновлённый фронтальный удар должен побудить автопроизводителей совершенствовать защиту пассажиров во втором ряду, более подробно о нём мы рассказывали в привязке к первой сессии.

Первая сессия с новым фронтальным ударом была проведена в декабре прошлого года, в ней участвовали 15 компактных кроссоверов, представленных на североамериканском рынке, 9 кроссоверов не справились с новым испытанием — пассажирам на заднем сиденье в них в случае аварии угрожает смертельная опасность.

Во вторую сессию попали 13 среднеразмерных по американским меркам SUV (в России Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Honda Pilot, Hyundai Palisade, Mazda CX-9, Subaru Ascent, Toyota Highlander и Volkswagen Atlas считаются большими кроссоверами). Результаты оказались довольно печальными: только четыре модели получили хорошую оценку.

Hyundai Palisade

Напомним градацию оценок в IIHS: G (Good, «хорошо»), A (Acceptable, «приемлемо»), М (Marginal, «слабо»), P (Poor, «плохо»). Общий рейтинг IIHS по итогам всех краш-тестов и испытаний на активную безопасность не может быть максимальным (Top Safety Pick+), если хотя бы в одном из тестов автомобиль получил слабые оценки (M и P), но IIHS даёт производителям время на адаптацию, и сейчас в протоколах указаны одновременно старый и новый фронтальные краш-тесты о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием, общий рейтинг в случае плохого прохождения нового краш-теста пока не снижается.

Колеса.ру

Хорошистами (оценка G) в новой сессии оказались Ford Explorer, Ford Mustang Mach-E, Subaru Ascent и Tesla Model Y: в них риск погибнуть в аварии у пассажира на заднем сиденье минимальный.

Chevrolet Traverse, Toyota Highlander и VW Atlas (в России известен как VW Teramont) получили за новый фронтальный краш-тест оценку M из-за плохой геометрии перемещений манекена-пассажира (Highlander) либо из-за повышенных нагрузок на тело, грозящих тяжёлыми травмами (Traverse и Atlas).

Jeep Grand Cherokee

«Неуд» (оценку P) получили Honda Pilot, Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler Unlimited, Mazda CX-9 и Nissan Murano. Отметим, что в сессии участвовал Honda Pilot прошлого поколения (новый дебютировал в ноябре прошлого года), а на смену Mazda CX-9 вот-вот придёт новый кроссовер Mazda CX-90, то есть, по сути, актуальных моделей-неудачников в сессии четыре.

Jeep Wrangler Unlimited