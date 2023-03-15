Идея чипирования автомобилей не нашла поддержки в Госдуме

В Госдуме не поддержали идею, высказанную членом Совета Федерации Андреем Кутеповым, об установке чипов в государственные номера автомобилей.

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Как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, эта идея уже много лет обсуждается, но не находит поддержки ввиду многих факторов.

"Введение чипирования номеров — не новая идея. Но на сегодняшний день я считаю, что она не получит поддержки", — сказал Шайхутдинов.