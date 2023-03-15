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1 час назад

Идея чипирования автомобилей не нашла поддержки у парламентариев

За рулем

В Госдуме не поддержали идею, высказанную членом Совета Федерации Андреем Кутеповым, об установке чипов в государственные номера автомобилей.

Идея чипирования автомобилей не нашла поддержки в Госдуме
Фото: За рулемЗа рулем

Как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, эта идея уже много лет обсуждается, но не находит поддержки ввиду многих факторов.

"Введение чипирования номеров — не новая идея. Но на сегодняшний день я считаю, что она не получит поддержки", — сказал Шайхутдинов.

Андрей Кутепов предложил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву оснастить государственные регистрационные знаки грузовиков специальными радиочастотными метками, чтобы бороться со случаями несоблюдения весогабаритного контроля на дорогах. По его мнению, такие метки позволят в автоматическом режиме получать данные об автомобиле.

Автоновости,Андрей Кутепов,Рифат Шайхутдинов,Владимир Колокольцев,МВД России,Совет Федерации,Госдума,
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