Идея чипирования автомобилей не нашла поддержки в Госдуме

В Госдуме не поддержали идею, высказанную членом Совета Федерации Андреем Кутеповым, об установке чипов в государственные номера автомобилей.
Как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, эта идея уже много лет обсуждается, но не находит поддержки ввиду многих факторов.
"Введение чипирования номеров — не новая идея. Но на сегодняшний день я считаю, что она не получит поддержки", — сказал Шайхутдинов.
Андрей Кутепов предложил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву оснастить государственные регистрационные знаки грузовиков специальными радиочастотными метками, чтобы бороться со случаями несоблюдения весогабаритного контроля на дорогах. По его мнению, такие метки позволят в автоматическом режиме получать данные об автомобиле.