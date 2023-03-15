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56 минут назад

В России запустили в продажу гибридные кроссоверы Lixiang L7

Лера Букина

В России стартовали продажи китайских гибридных кроссоверов Lixiang L7 – их можно приобрести у ряда автодилеров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующие объявления в классифайдах.

У дилера из Владивостока можно купить машину за 5,2 млн руб. В Новосибирске и Краснодаре Lixiang L7 обойдется в 5,5 млн руб. В столице автомобиль оценили в 7,15 млн руб.

Габариты кроссовера превышают размеры модели Toyota Land Cruiser 300. Так, длина Lixiang L7 — 5050 мм, ширина — 1995 мм, а высота — 1750 мм при колесной базе 3005 мм.

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В салоне есть три 16-дюймовых дисплея, два из которых расположены на передней панели, а третий — под потолком.

Кроме того, автомобиль наделили 1,5-литровым турбомотором, тяговым аккумулятором и электромоторами. Общая отдача установки составляет 449 л.с. Разогнаться от нуля до 100 км/ч можно за 5,3 с.

Накануне концерн «Автоваз» сообщил, что продажи модели повышенной проходимости Niva Bronto возобновили. Автомобиль выпускается дочерней компанией АО «Автоваз» - АО «ПСА Вис-авто». Его наделили улучшенными характеристиками.

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