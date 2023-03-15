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40 минут назад

Lexus готовит к выпуску компактный электрокроссовер с запасом хода 450 км

Carakoom

Компания Lexus готовится пополнить свою электрическую линейку компактным кроссовером. Электрокроссовер, который будет иметь индекс BX, должен прийти на замену UX. Автопроизводитель обещает презентовать его в июне или июле этого года.

Lexus готовит к выпуску компактный электрокроссовер с запасом хода 450 км
Фото: CarakoomCarakoom

Электрокроссовер Lexus будет 4300 мм в длину, 1750 мм в ширину, а его высота составит 1550 мм.

Дизайн модели будет исполнен в новом фирменном стиле Lexus. В частности, у автомобиля будет выразительный кузов с широкой оконной линией, большие колеса, длинный капот и раскосые светодиодные фары.

Компактный электрокроссовер Lexus BX создаётся на платформе e-TGNA. Клиентам будут предложены версии электромобиля с одним и двумя моторами, и двумя разными по емкости аккумуляторами 50 и 60 кВт·ч. Запас хода модели составит 450 км.

Запустить производство новой модели Lexus обещает к концу 2023 года.

Carakoom
Автоновости,Lexus,
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