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1 час назад

До 2028 года BMW представит шесть новых электромобилей

Motor.ruиещё 1

Компания BMW за два года представит шесть новых электромобилей. Это машины так называемого Neue Klasse, построенные на новой платформе и использующие электромоторы и тяговые батареи следующего поколения. Также на «новом классе» появится проекционный дисплей во всю ширину лобового стекла и, возможно, система дополненной реальности, как на концепте i Vision Dee. Три столпа «нового класса» — электронная архитектура, UI/UX и замкнутые производственные циклы.

BMW представит шесть новых электромобилей так называемого Neue Klasse
Фото: BMW BMW

Первые автомобили «нового класса» (Neue Klasse) встанут на конвейер завода в венгерском Дебрецене во второй половине 2025 года. С 2026-го их сборка также будет организована на старейшем предприятии BMW Group в Мюнхене. А в 2027 году электрокары следующего поколения начнет выпускать завод в мексиканском Сан-Луис-Потоси.

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Планы на модельный ряд следующие: в течение 24 месяцев представить как минимум шесть электромобилей, причем первыми станут компактный седан, выступающий в одном классе с обычной BMW 3 серии, и спортивный кроссовер.

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Вместе с нынешними моделями, а также уже анонсированными i5, i5 Touring и iX2 машины Neue Klasse подстегнут продажи электромобилей. Уже в этом году их доля в общем объеме должна составить 15 процентов, в 2025-м — 25, а в 2026 году — 33 процента.

К 2030-му на электрокары будет приходиться до половины годовых продаж марки. Экологические машины новой волны будут использовать другую архитектуру и литий-ионные аккумуляторы следующего поколения.

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В этих батареях собираются использовать ячейки иного формата и состава, что даст 20-процентный прирост мощности и позволит немного увеличить дальность хода. Выпускать ячейки для Neue Klasse будут «гигафабрики» в Европе и Китае. Партнёрами BMW выступят CATL и EVE Energy.

Кроме того, в моделях Neue Klasse появится новые мультимедийные интерфейсы и экологические пластмассы. Пластик для внутреннего и внешнего декора изготовят из переработанных рыболовных сетей и канатов.

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Платформа Neue Klasse довольно гибкая и допускает использование в том числе силовых установок на водородных топливных элементах. На этой архитектуре можно проектировать машины любых размеров и сегментов, поэтому, по слухам, «тележку» смогут адаптировать и для гипотетического суперкара с комбинированной отдачей больше 1000 лошадиных сил.

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