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1 час назад

Мантуров: цены на автомобили в России стабилизировались

Газета.Ruиещё 5

В России стабилизировались цены на автомобили, ввоз машин путем параллельного импорта на них не повлияет, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

Глава Минпромторга сообщил о стабилизации цен на автомобили
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

По словам Мантурова, сейчас сложилась более прогнозируемая ситуация с курсами валют, также стабилизировались логистические маршруты, организационно-производственный процесс, поставки и производство комплектующих.

«Поэтому я не думаю, что это [параллельный импорт] будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись. Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос — насколько», — сказал вице-премьер на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов, включая Renault, Ford, Kia, Mazda и Hyundai.

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