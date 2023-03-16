Глава Минпромторга сообщил о стабилизации цен на автомобили

«Поэтому я не думаю, что это [параллельный импорт] будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись. Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос — насколько», — сказал вице-премьер на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.