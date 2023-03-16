Глава Минпромторга сообщил о стабилизации цен на автомобили

В России стабилизировались цены на автомобили, ввоз машин путем параллельного импорта на них не повлияет, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА «Новости».
По словам Мантурова, сейчас сложилась более прогнозируемая ситуация с курсами валют, также стабилизировались логистические маршруты, организационно-производственный процесс, поставки и производство комплектующих.
«Поэтому я не думаю, что это [параллельный импорт] будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись. Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос — насколько», — сказал вице-премьер на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов, включая Renault, Ford, Kia, Mazda и Hyundai.