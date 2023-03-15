В РФ предложили взаимно признать российскую и китайскую сертификацию авто

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) предложила рассмотреть возможность признания китайских требований по сертификации автомобилей для минимизации дефицита на рынке легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Алексей Подщеколдин в ходе круглого стола "Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности" в Совете Федерации .

"Нам нужно проработать вопрос признания взаимных требований по сертификации автомобилей для того, чтобы мы могли с китайцами работать более быстро и оперативно", - сказал он.

С июня 2023 года предлагается сделать обязательным соответствие всех выпускаемых на территории РФ автомобилей экологическому стандарту не ниже "Евро 2". С ноября этого года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов (ABS). Кроме того, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в страну автомобили, в том числе физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб.