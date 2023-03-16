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37 минут назад

Компания Hyundai придумала «умную» крышу, передвигающую тень по салону

Motor.ru

Судя по документу, обнаруженному в Ведомстве по патентам и товарным знакам США, «умный блокирующий элемент» компании Hyundai в стеклянной крыше может распределять теневые «пятна» по всему салону в зависимости от пожеланий пассажиров. То есть она умеет обеспечивать идеальное соотношение света и тени, подстраиваясь под смену освещения снаружи.

Hyundai придумала «умную» крышу, передвигающую тень по салону
Фото: © Hyundai© Hyundai

Система использует встроенные камеры и датчики, размещенные в салоне. Камеры определяют положение пассажиров, а датчики следят за интенсивностью света в разных частях салона. Предусмотрены и внешние датчики: они изменяют интенсивность света снаружи, а также направление лучей относительно автомобиля. Ключевая технология — электрохромное стекло — не нова, но здесь она получила новое развитие.

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Так, водитель может задать настройки освещенности в автомобиле. В дневное время солнце будет основным источником света, но система дополнит его салонными осветительными приборами, если интенсивность опустится ниже желаемой. И наоборот: если датчики зафиксируют, что салон стал светлее, чем нужно, электрохромное стекло автоматически затемнит его.

Кроме этого, оно умеет перемещать теневые «пятна» над пассажирами автомобиля — к примеру, во время поворотов. Таким образом они не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Пока это только патент, но он опирается на уже существующие технологии, а потому «умная» крыша вполне может появиться на Hyundai в обозримом будущем.

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