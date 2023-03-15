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1 час назад

В список параллельного импорта вошли более 50 автобрендов

Елена Прошина

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов заявил, что в список параллельного импорта попало более 50 брендов автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

В список параллельного импорта вошли более 50 автобрендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом Бойцов рассказал во время круглого стола «Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности». По его словам, параллельный импорт не только удовлетворяет спрос покупателей, но и помогает насыщению автомобильного рынка России новыми моделями, компонентами и запчастями.

«В настоящий момент в перечень включены более 50 брендов из недружественных стран», – заявил он.

Точный список попавших в перечень брендов Бойцов не озвучил, но ранее Минпромторг разрешил параллельный импорт автомобилей Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Dacia и Hino. Эти бренды дополнили перечень, составленный ещё в марте 2022 года – в нём уже находились автомобили от GM, Chevrolet, Mitsubishi, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki и Volvo.

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Ранее стало известно, что компания Apple не будет продлевать договоры с сервисными центрами в России.

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