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19 минут назад

Новый Renault Duster вышел на испытания в тяжелом камуфляже

Российская Газетаиещё 1

Компания Renault приступила к тестам нового поколения кроссовера Duster. Уже сейчас ясно, что модель получит новый фирменный стиль, продемонстрированный на концепте 2021 года - Dacia Bigster.

Новый Renault Duster вышел на испытания в плотном камуфляже
Фото: www.autocarindia.comwww.autocarindia.com

Портал Autocar, опубликовавший "шпионские" фото, пишет, что прототип имеет такой же плоский капот, как Bigster, и узкие светодиодные ходовые огни. На передней двери просматривается ручка, а вот ручка открывания задней двери, судя по всему, замаскирована в районе задней стойки. Также фото позволяют увидеть Y-образную форму фонарей и фигурный большой спойлер - да, примерно такие же были у "Бигстера".

Новый "Дастер" создан на платформе CMF-B и, предполагается, получит версии как с 5-местным салоном, так и с посадочной формулой "2+3+2". Пока не совсем понятно, как будет позиционироваться "семейный" вариант, потому что были слухи, что 7-местный Duster может быть выпущен, как отдельная модель. Такой сценарий вполне может быть рассмотрен, потому что прецеденты у конкурентов имеются, например, индийский Hyundai Alcazar, являющийся удлинённой Creta с небольшими изменения в дизайне задней части, или Kia Carens, который по сути - тот же Kia Seltos.

В Индии Renault Duster дебютирует в 2025 году. У Европы будет свой "Дастер" - под маркой Dacia, он также находится на этапе дорожных тестов. Его дебют может состояться чуть раньше - уже в следующем году.

www.autocarindia.com
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