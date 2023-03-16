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1 час назад

Volvo в третий раз обновила XC40 и C40

Motor.ruиещё 1

Кроссовер Volvo XC40 и кросс-купе C40 обновились третий раз за год.

Volvo в третий раз за год обновила кроссовер XC40 и кросс-купе C40
Фото: Volvo C40Volvo C40

Причем шведский автопроизводитель об очередных изменениях официально не объявлял — обновление провели по-тихому. На них обратил внимание портал AutoWeek: журналисты заметили, что на нидерландском сайте Volvo были скорректированы технические характеристики электрических XC40 и C40, а именно запас хода, который ощутимо увеличился. Так, например, у XC40 с батареей емкостью 78 киловатт-часа пробег на одном зарядке вырос с 516 до 571 километра, у C40 — с 534 до 580 километров.

Это уже третье обновление для XC40 и C40 с февраля 2022-го. За год Volvo успела провести рестайлинг XC40, приведя дизайн кроссовера в соответствие с более свежим С40, увеличить мощность обеих моделей, а также переместить электромотор у моноприводных версий с передней оси на заднюю. Теперь же на сайтах Volvo переписали запас хода электромобилей — у одних версий он увеличился всего на несколько километров, у других — на несколько десятков километров.

Volvo XC40

Небольшую прибавку получил XC40 с 70-киловаттной батареей: согласно техданным, теперь он проезжает 467 километров вместо прежних 461. У полноприводного XC40 с батареей на 78 киловатт-часов запас хода вырос с503 до 535 километров, а у аналогичной модификации купеобразного C40 — с 508 до 548 километров. Причина, по которой были внесены эти корректировки, пока не известна, так как в Volvo официально обновление не комментировали.

Кроме того, на нидерландском сайте марки теперь указана полезная емкость батареи, а не номинальная.

В России Volvo приостановила деятельность весной прошлого года. А осенью появилась информация, что автопроизводитель рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в стране, включая его продажу.

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