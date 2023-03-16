Шесть кроссоверов провалили тесты на безопасность задних пассажиров

Специалисты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты 13 среднеразмерных кроссоверов и внедорожников и выяснили, что только четыре из них способны обеспечить приемлемую защиту заднего пассажира в случае аварии. Так, хорошую оценку от экспертов получили Ford Explorer, Ford Mustang Mach-E, Subaru Ascent и Tesla Model Y. Результаты остальных оставляют желать лучшего.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Американская организация недавно обновила свой фронтальный краш-тест с умеренным перекрытием, добавив манекен заднего пассажира позади водителя. В итоге все 13 протестированных кроссоверов и внедорожников продемонстрировали отличную защиту водителя, но лишь немногие показали близкий уровень безопасности для нового манекена.

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Два Ford, Subaru и Tesla получили лучшие оценки, причем особо выделился Ford Mustang Mach-E с высшей отметкой по защите разных частей тела. Средне специалисты оценили безопасность заднего пассажира в Chevrolet Traverse, Toyota Highlander и Volkswagen Atlas.

Аутсайдеры показали высокий риск травм головы и шеи. Результат Wrangler ухудшило отсутствие боковой шторки, в CX-9, Grand Cherokee, Palisade и Pilot датчики зафиксировали риск повреждения грудной клетки из-за чрезмерного натяжения ремня. В Murano голова пассажира чуть не ударилась о спинку переднего сиденья, а в Grand Cherokee она оказалась в опасном положении между окном и подушкой безопасности.

В IIHS отмечают, что риск смерти в ДТП для заднего пассажира на 46 процентов выше, чем для переднего. Однако это связано скорее с усовершенствованием защиты переднего пассажира. Технологии безопасности в задней части салона пока отстают, но их можно улучшить в короткий срок, так как уже доказавшие свою эффективность решения можно адаптировать для второго ряда.