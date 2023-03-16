Шесть кроссоверов провалили тесты на безопасность задних пассажиров

Специалисты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты 13 среднеразмерных кроссоверов и внедорожников и выяснили, что только четыре из них способны обеспечить приемлемую защиту заднего пассажира в случае аварии. Так, хорошую оценку от экспертов получили Ford Explorer, Ford Mustang Mach-E, Subaru Ascent и Tesla Model Y. Результаты остальных оставляют желать лучшего.
Американская организация недавно обновила свой фронтальный краш-тест с умеренным перекрытием, добавив манекен заднего пассажира позади водителя. В итоге все 13 протестированных кроссоверов и внедорожников продемонстрировали отличную защиту водителя, но лишь немногие показали близкий уровень безопасности для нового манекена.
Два Ford, Subaru и Tesla получили лучшие оценки, причем особо выделился Ford Mustang Mach-E с высшей отметкой по защите разных частей тела. Средне специалисты оценили безопасность заднего пассажира в Chevrolet Traverse, Toyota Highlander и Volkswagen Atlas.
Шесть остальных автомобилей заработали плохие оценки — это Honda Pilot, Hyundai Palisade, Jeep Grand Cherokee, четырехдверный Jeep Wrangler, Mazda CX-9 и Nissan Murano.
Аутсайдеры показали высокий риск травм головы и шеи. Результат Wrangler ухудшило отсутствие боковой шторки, в CX-9, Grand Cherokee, Palisade и Pilot датчики зафиксировали риск повреждения грудной клетки из-за чрезмерного натяжения ремня. В Murano голова пассажира чуть не ударилась о спинку переднего сиденья, а в Grand Cherokee она оказалась в опасном положении между окном и подушкой безопасности.
В IIHS отмечают, что риск смерти в ДТП для заднего пассажира на 46 процентов выше, чем для переднего. Однако это связано скорее с усовершенствованием защиты переднего пассажира. Технологии безопасности в задней части салона пока отстают, но их можно улучшить в короткий срок, так как уже доказавшие свою эффективность решения можно адаптировать для второго ряда.
На прошлой неделе дизайнер McLaren показал самое безопасное детское кресло под названием Babyark. Оно получило раму из углепластика, энергопоглощающие стальные катушки, противоударный полимер D30 в подголовнике и 14 датчиков, скоординированных со смартфоном. Цена — около тысячи долларов.