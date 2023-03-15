В России появится завод по выпуску бюджетных автомобилей

В Брянской области готовятся к запуску производственной площадки, рассказал председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Об этом пишет портал «Автовзгляд».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Предприниматель пояснил, что на ней будут собирать бюджетные китайские автомобили методом крупноузловой сборки,

Отмечается, что Подщеколдин не указал марку машин, производство которые планируется наладить. Он пояснил, что завод будет выпускать недорогие модели «типа Renault Logan».

По данным портала, в России наблюдается дефицит бюджетных автомобилей. В рамках параллельного импорта в страну поступают преимущественно машины премиум-класса.