В России появится завод по выпуску бюджетных автомобилей

В Брянской области готовятся к запуску производственной площадки, рассказал председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Об этом пишет портал «Автовзгляд».
Предприниматель пояснил, что на ней будут собирать бюджетные китайские автомобили методом крупноузловой сборки,
Отмечается, что Подщеколдин не указал марку машин, производство которые планируется наладить. Он пояснил, что завод будет выпускать недорогие модели «типа Renault Logan».
По данным портала, в России наблюдается дефицит бюджетных автомобилей. В рамках параллельного импорта в страну поступают преимущественно машины премиум-класса.
Уточняется, что постепенно на российский рынок начнут поступать Kaiyi E5 и новая Lada Vesta. Кроме того, в дальнейшем, после решения вопрос с лицензированием, возможны поставки автомобилей из Ирана.