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22 минуты назад

В Брянской области запустят завод по выпуску бюджетных автомобилей

Илья Родин

В Брянской области готовятся к запуску производственной площадки, рассказал председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Об этом пишет портал «Автовзгляд».

В России появится завод по выпуску бюджетных автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предприниматель пояснил, что на ней будут собирать бюджетные китайские автомобили методом крупноузловой сборки,

Описано будущее цен на автомобили в России

Отмечается, что Подщеколдин не указал марку машин, производство которые планируется наладить. Он пояснил, что завод будет выпускать недорогие модели «типа Renault Logan».

По данным портала, в России наблюдается дефицит бюджетных автомобилей. В рамках параллельного импорта в страну поступают преимущественно машины премиум-класса.

Уточняется, что постепенно на российский рынок начнут поступать Kaiyi E5 и новая Lada Vesta. Кроме того, в дальнейшем, после решения вопрос с лицензированием, возможны поставки автомобилей из Ирана.

Автоновости,Renault Logan,Lada Vesta,Renault,Lada,Алексей Подщеколдин,
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