Правительство поддержало отмену двойного НДС при перепродаже авто с пробегом

Кабмин РФ поддержал внесение изменений в Налоговый кодекс, отменяющих НДС при перепродаже автодилерами машин и мотоциклов с пробегом. Как пишут «Ведомости», об этом говорится в письме директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игоря Бойцова. Оно было отправлено в адрес ассоциации «Российские автодилеры».
Проект изменений в Налоговый кодекс подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков, согласно ему произойдет увеличение поступления НДС в федеральный бюджет. Таким образом планируется обелить до половины вторичного рынка.
Чиновники рассчитывают на получение 34 млрд руб. налогов.
По нынешнему законодательству, первичный НДС закладывается в стоимость впервые продаваемой новой машины. Если покупатель физическое лицо, то впоследствии при продаже этого автомобиля автодилеру НДС не платится.
Если автодилер (юридические лицо) продает купленный подержанный автомобиль физлицу, то НДС платится только с дилерской наценки (примерно 10%). Но при продаже автомобиля юрлицу, НДС взимается с полной стоимости машины. Таким образом выходит вторичное налогообложение Его планируется ликвидировать.