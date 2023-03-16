Правительство поддержало отмену двойного НДС при перепродаже авто с пробегом

Кабмин РФ поддержал внесение изменений в Налоговый кодекс, отменяющих НДС при перепродаже автодилерами машин и мотоциклов с пробегом. Как пишут «Ведомости», об этом говорится в письме директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игоря Бойцова. Оно было отправлено в адрес ассоциации «Российские автодилеры».

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Проект изменений в Налоговый кодекс подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков, согласно ему произойдет увеличение поступления НДС в федеральный бюджет. Таким образом планируется обелить до половины вторичного рынка.

Чиновники рассчитывают на получение 34 млрд руб. налогов.

По нынешнему законодательству, первичный НДС закладывается в стоимость впервые продаваемой новой машины. Если покупатель физическое лицо, то впоследствии при продаже этого автомобиля автодилеру НДС не платится.