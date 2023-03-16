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1 час назад

Сборка автомобилей «Крым» может быть запущена в Новочеркасске в 2023 году

Car.ru

В 2023 году в Новочеркасске будет запущена сборка автомобилей. Они будут строиться на базе российской Lada Granta.

Сборка автомобилей «Крым» может быть запущена в Новочеркасске в 2023 году
Фото: car.rucar.ru

В Новочеркасске планируется запустить сборку новых автомобилей, которые получат наименование “Крым”. Известно, что выпускаться транспортные средства будут на базе политехнического университета. Есть некоторые сведения о запланированной новинке на рынке. Известно, что сборка будет проводиться мелкой партией.

В университете уже подготовили технический экземпляр модели. “Крым” представляет собой родстер, который имеет 2 посадочных места в салоне. На выбор будет предлагаться мягкая или жесткая съемная крыша. Автомобили разрабатывали на базе бюджетной российской модели Lada Granta. Работать родстер сможет с разными типами силовых установок. Уже запланировано использовать водородный или электрический мотор.

Руководителем проекта по созданию автомобиля является В.В.Зубов. Он полностью отвечает за техническую составляющую программы. За проектную часть ответственным является А.А.Азаренков. Они активно работают с механическим факультетом, где студенты могут проявить себя в создании нового автомобиля. По плану автомобиль должен пройти ходовые испытания, после чего будет запущена мелкосерийная сборка.

Это большой шаг в развитии российской автомобильной промышленности. Новая модель “Крым” является составляющей большого проекта. Родстер должен простимулировать интерес со стороны инвесторов, так как для сборки автомобилей требуются новые технологии и кадры.

Создатели проекта отмечают, что автомобиль “Крым” отличается высокой конкурентоспособностью. Он может представлять интерес для покупателей не только на территории России, но и за границей.

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