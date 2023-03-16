Новый Toyota Land Cruiser Prado будет многоликим

Во втором полугодии может состояться премьера нового поколения Toyota Land Cruiser Prado (250). Инсайдеры сообщают, что он будет представлен в нескольких вариантах дизайна, один из которых - с круглыми фарами.

Фото: www.bestcarweb.jp www.bestcarweb.jp

У нового "Прадо" будет, как минимум, три варианта дизайна, пишет Best Car со ссылкой на собственные источники. Основным станет "лицо", как у старшего Land Cruiser 300, будет вариант и с круглыми фарами, как у оригинального Land Cruiser 70, перезапуск которого запланировала Toyota.

В таком случае компания будет вынуждена инвестировать сразу в два внедорожника, но экономическая ситуация и смещение акцента в сторону электрификации модельного ряда говорят о том, что на такой ход Toyota вряд ли решится. Скорее всего, перезапуск "семидесятки" сводится к выпуску нового "Прадо", но с другой передней частью, главным элементом которой должны стать непременно круглые фары.

То, что Land Cruiser 70 окажется разновидностью Land Cruiser Prado, подтверждается ранее появившейся информации о силовом агрегате для реинкарнированного внедорожника - его позаимствуют у "Прадо".

Однако есть момент, который говорит о том, что LC 70 и LC Prado будут разными моделями: инсайдеры утверждают, что "семидесятка" получит заднюю подвеску на рессорах, в то время как у "Прадо" она - пружинная.