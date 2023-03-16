Toyota упрочила мировое лидерство

Вероятно, когда-нибудь такой показатель, как объем продаж автомобилей на мировом авторынке, перестанет быть самым главным. Но пока еще, как отмечает SPEEDME.RU, автопроизводители ставят во главу угла именно этот параметр.
Стало известно, что больше других в 2022-ом году продать своих машин удалось японскому автогиганту Toyota. Вторая строчка у немецкой компании Volkswagen.
С третьего на четвертое место опустился альянс Renault Nissan Mitsubishi. На это падение повлиял уход с российского рынка. Соответственно удалось попасть на пьедестал партнерству Hyundai Kia. Группа Stellantis, стремящаяся стать 4-ой, уронила свои продажи более чем на 11 процентов, но сохранила твердое 5-ое место.