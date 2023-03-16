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1 час назад

Компания Toyota упрочила мировое лидерство

Моя Москва.онлайн

Вероятно, когда-нибудь такой показатель, как объем продаж автомобилей на мировом авторынке, перестанет быть самым главным. Но пока еще, как отмечает SPEEDME.RU, автопроизводители ставят во главу угла именно этот параметр.

Toyota упрочила мировое лидерство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стало известно, что больше других в 2022-ом году продать своих машин удалось японскому автогиганту Toyota. Вторая строчка у немецкой компании Volkswagen.

С третьего на четвертое место опустился альянс Renault Nissan Mitsubishi. На это падение повлиял уход с российского рынка. Соответственно удалось попасть на пьедестал партнерству Hyundai Kia. Группа Stellantis, стремящаяся стать 4-ой, уронила свои продажи более чем на 11 процентов, но сохранила твердое 5-ое место.

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