Toyota упрочила мировое лидерство

Вероятно, когда-нибудь такой показатель, как объем продаж автомобилей на мировом авторынке, перестанет быть самым главным. Но пока еще, как отмечает SPEEDME.RU, автопроизводители ставят во главу угла именно этот параметр.

Стало известно, что больше других в 2022-ом году продать своих машин удалось японскому автогиганту Toyota. Вторая строчка у немецкой компании Volkswagen.