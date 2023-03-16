В России появился гибридный кроссовер из Китая за 8 млн рублей

Один из частников привез в Россию гибридный кроссовер Li L8. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 8 200 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

В объявлении говорится, что это шестиместный семейный автомобиль, "наполненный современными функциями и передовыми технологиями".

Среди особенностей кроссовера продавец выделяет пневматическую подвеску, "головокружительную мультимедиа", акустическую систему высокого класса, панорамную крыша со шторкой, а также все современные системы безопасности.

У L8 основной мотор электрический, а 1,5-литровый бензиновый ДВС отвечает за подзарядку батареи. Отдача установки - 449 л.с., общий запас хода достигает 1,3 тысячи километров, а расход топлива на уровне 5,9 литра на 100 километров. Гибрид разгоняется до "сотни" за 5,5 секунды.

www.autohome.com.cn

Интересно, что внутри у L8 нет привычного приборного экрана нет, а основные данные отображаются на маленьком дисплее, который установлен в верхней части ступицы руля. Также эти параметры дублируются на крупном проекционном экране. Справа от водителя два тачскрина диагональю 15,7 дюйма каждый: центральный отвечает за климат-контроль, навигацию и другие настройки, а пассажирский экран - за медиасистему.

Ранее "РГ" рассказывала, что один из дилеров привез в Россию кроссвэн Kia Carens. За автомобиль 2022 года без пробега просят 3 670 000 рублей.