Кроссовер Skoda Kodiaq 2024 вернулся на зимние испытания

Новый Skoda Kodiaq 2024 в очередной раз замечен на заснеженных дорогах Лапландии без потери камуфляжа. Модель, которая претерпит большие изменения во всех областях и поступит в продажу в середине 2024 года.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Второе поколение Skoda Kodiaq уже находится на продвинутой стадии разработки. Дизайн Kodiaq радикально меняется. Его фары тоньше и острее с прямым дневным светом, идущим по нижнему краю, сохраняя характерные дополнительные фары под основными. Капот также изменился, особенно форма кромки, которая соответствует передней части, благодаря переработанной решетке радиатора. Она стала более профилированной, вертикальной и объемной, хотя и с более мягкими краями.

Бампер также показывает тонкие вертикальные жабры на концах. Но самое поразительное, несомненно, вид сбоку. Поскольку новый Skoda Kodiaq значительно вырос, особенно его свесы, передние больше, чем задние, превышающие 4,7 метра. Немного больше, что пригодится, чтобы обеспечить большую обитаемость на задних сиденьях, несмотря на то, что они ниже, и в объеме багажа с несколькими дополнительными литрами, со стандартными электрическими воротами, в которых пилоты приобретают более правильную форму.

Пока не удалось заглянуть внутрь, но мы можем увидеть большой горизонтальный сенсорный экран на центральной консоли. Новый Skoda Kodiaq дебютирует в конце 2023 или начале 2024 года, а самое позднее он поступит в продажу в середине года с электрифицированными двигателями внутреннего сгорания. 2,0-литровый дизельный блок TDI с мощностью от 150 до 200 л.с., а 1,5 TSI ACT с деактивацией цилиндра и 2,0 TSI будут доступны на бензине.