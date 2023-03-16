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39 минут назад

В России появился большой китайский кроссовер с запасом хода 1300 км

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Во столько оценили модель Li L8: автомобиль был произведен в 2023 году, а в движение его приводит гибридная силовая установка, причем ДВС в ней выступает в роли генератора и механически с колесами не связан. Основной же привод электрический, что делает этот кроссовер весьма экономичным — общий запас хода составляет 1,3 тысячи километров, а расход топлива в смешанном цикле равен 5,9 литра на 100 километров.

В России появился большой китайский кроссовер с запасом хода 1300 км
Фото: © Li Motors© Li Motors

Отдача силовой установки Li L8, в которую, помимо ДВС, входят два электромотора, — 449 лошадиных сил. С места до «сотни» мощный гибрид разгоняется за 5,5 секунды. В России продается версия с шестью посадочными местами, двумя широкоформатными экранами в салоне, панорамной крышей и цифровой «приборкой», которая расположена непосредственно на руле.

В Китае модель продается с осени пришлого года, и представлена на домашнем рынке в двух версиях: L8 Pro, которая стоит 360 тысяч юаней (четыре миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня) и L8 Max за 400 тысяч юаней (4,4 миллиона рублей).

Помимо экземпляра за 8,2 миллиона рублей, который находится в Красноярске, в России можно приобрести и другие Li L8 — но уже под заказ. Так, например, один из дилеров готов привезти гибридный кроссовер из Китая за 6,9 миллиона рублей, причем он предлагает выбрать комплектацию, цвет салона и кузова.

Li L8
Li L8
Li L8

Сама Li A принадлежит стартапу CHJ Automotive, который в свою очередь основал владелец компании Nio Ли Сян. Nio известен 1360-сильным гиперкаром EP9, установившим рекорд Нюрбургринга, а под брендом Li (Leading Ideal) выпускаются кроссоверы.

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