КамАЗ будет производить автобусы и внедорожники для "Газпрома"

Гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в пресс-службе энергетической компании.

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Стороны договорились, что КАМАЗ разработает для "Газпрома" модели междугороднего автобуса и внедорожного автомобиля на природном газе. Представители обеих компаний проработают технические решения по конструктивному составу и комплектации новых моделей, проведут испытания пилотных образцов.

— Автобусы предполагается использовать для доставки сотрудников по дорогам общего пользования до рабочих мест, расположенных на значительном удалении от общественной транспортной инфраструктуры. Внедорожные автомобили — в качестве универсального транспорта для решения производственных задач в труднодоступной местности, — рассказали в пресс-службе.

Также стороны также обсудили ход и перспективы сотрудничества, направленного на развитие рынка газомоторного топлива в России.