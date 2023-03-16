КамАЗ будет производить автобусы и внедорожники для "Газпрома"

Гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в пресс-службе энергетической компании.
Стороны договорились, что КАМАЗ разработает для "Газпрома" модели междугороднего автобуса и внедорожного автомобиля на природном газе. Представители обеих компаний проработают технические решения по конструктивному составу и комплектации новых моделей, проведут испытания пилотных образцов.
— Автобусы предполагается использовать для доставки сотрудников по дорогам общего пользования до рабочих мест, расположенных на значительном удалении от общественной транспортной инфраструктуры. Внедорожные автомобили — в качестве универсального транспорта для решения производственных задач в труднодоступной местности, — рассказали в пресс-службе.
Также стороны также обсудили ход и перспективы сотрудничества, направленного на развитие рынка газомоторного топлива в России.
Напомним, КАМАЗ передал 40 единиц спецтехники МЧС Кыргызстана. Пожарные цистерны оснащены баком для воды вместимостью 6 000 литров и баком для пены вместимостью 360 литров. Кроме того, транспорт оборудован тремя лестницами разной длины, позволяющими эффективно бороться с пожарами в сельской местности и горных районах.