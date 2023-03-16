В Южной Корее отзывают более 8,8 тыс. автомобилей из-за различных дефектов

Крупные автопроизводители в Южной Корее, включая Hyundai Motor и BMW Korea, отзывают 8 875 автомобилей из-за дефектов программного обеспечения и проблем с другими компонентами. Об этом в четверг сообщило агентство Xinhua со ссылкой на южнокорейское министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.