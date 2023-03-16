Полмиллиона Honda отзывают из-за неисправных ремней безопасности

Компания Honda отправляет в ремонт 450 тысяч машин с дефектными ремнями безопасности.

Фото: Honda Honda

Это касается моделей CR-V 2017-2019 годов выпуска, Accord 2018-2019 годов, Odyssey 2018-2020 годов и Insight 2019 года выпуска, проданных в США, сообщается на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Всего акция затронет 448 613 машин, в которых передние ремни безопасности могут не защелкиваться.

На перечисленных автомобилях канал пряжки ремня безопасности не соответствует спецификации и мешает кнопке разблокировки, указывает производитель. Со временем поверхность канала может стереться, что приведет к проблемам с застегиванием ремня. Ненадежно застегнутый ремень не сможет должным образом защитить пассажира или водителя при ДТП, что увеличивает риск травмы или смерти.

Пока Honda не получала никаких сообщений о несчастных случаях, связанных с дефектом. Однако ей направили 301 гарантийную претензию, связанную с дефектными ремнями безопасности. Расследование началось летом 2019 года и длилось несколько лет, пока Honda не признала проблему.

Всех владельцев потенциально опасных машин просят доставить их к авторизованному дилеру. В дилерских центрах автомобили осмотрят и при необходимости заменят кнопку разблокировки ремня или пряжку целиком. Клиентам, которые уже заплатили за ремонт ремня из своего кармана, возместят траты.