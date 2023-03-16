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2 часа назад

Новые «Москвичи» везут в Сочи и Крым

Motor.ru

Автозавод «Москвич» начнет продавать кроссоверы в Сочи и Симферополе.

В этих городах в ближайшее время откроются официальные дилерские центры возрожденной марки, сказал гендиректор столичного автомобильного завода Дмитрий Пронин в эфире телеканала «Россия-24». Он также сообщил об открытии дополнительной точки продаж в Москве, а также упомянул «явный интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов», который наблюдают в компании.

«Сегодня, проведя конференцию, мы фактически даем старт по всей России … В ближайшее время откроем еще три дилерских центра: один дополнительно в Москве, один центр в Сочи и один центр в Симферополе», — сказал Пронин.

На сегодняшний день у «Москвича» есть 52 точки продаж в 23 российских городах: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в списке числятся Воронеж, Омск, Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону, Тюмень и другие. Об официальном старте продаж «Москвич» объявил 2 марта 2023 года.

Наделю назад московский автозавод опубликовал полный прайс-лист с характеристиками и ценами. Согласно ему, «Москвич 3» оценивается в 1 970 000 рублей за вариант с «механикой» и в 2 035 000 — за версию с вариатором. Цена электрического «Москвич 3е» составляет 3 500 000 рублей.

В феврале 2023 года продажи «Москвичей» выросли почти вдвое по сравнению с январем, подсчитали в агентстве «Автостат». Если же измерять в цифрах, то за последний зимний месяц россияне купили 57 машин марки, в то время как в январе было реализовано 29 штук. Крупный заказ завод выполнит для столичных такси и каршеринга: до конца года он поставит сервисам три тысячи автомобилей.

Автоновости,Видео,Дмитрий Пронин,
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