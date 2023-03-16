Две новые модели "Москвича" появятся в конце года

Глава КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП рассказал о том, что "Москвич" планирует выпустить две модели в конце года.

Фото: Сергей Михеев/РГ Сергей Михеев/РГ

"В конце года (новая модель - прим). Второе полугодие - четвертый квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. <..> Будет SUV и седан", - цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в этом году появятся "Москвич 5" и "Москвич 6".

Ожидается, что ближе к середине года на "Москвиче" перейдут от постовой сборки к конвейерной. В 2024 году на заводе планируют наладить сварку кузовов и приступить к освоению штамповки. Однако пока сохраняется неопределённость по срокам: по неофициальной информации, они могут быть сдвинуты для каждого из процесса.

Сейчас пока компания продает кроссоверы "Москвич 3". "Бензиновая версия с механикой стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей. Электрическая модель обойдется в 3 500 000 рублей.