Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
2 часа назад

Большой внедорожник Haval снова появился на шпионских фото

ПроКроссовер.ру

Haval приближается к выпуску нового полноразмерного внедорожника, известного пока только как P04. Шпионские снимки получены от CarNewsChina, которая утверждает, что модель основана на пикапе King Kong Poer. P04 — это семиместный автомобиль с внутренней компоновкой, аналогичной или идентичной той, что у грузовика, на котором он основан.

Большой внедорожник Haval снова появился на шпионских фото
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Нам также сообщают, что премьера запланирована на сентябрь 2023 года, но пока это не официально. Внешне новинка очень похожа на пикап Poer, за исключением другого стиля кузова и пары других мелких деталей. В частности, на передней решетке нет значка Poer — только пара крупных горизонтальных полос. Задняя часть привлекает внимание своим большим стеклянным куполом и довольно тонкими задними стойками.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий