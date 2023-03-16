Большой внедорожник Haval снова появился на шпионских фото

Haval приближается к выпуску нового полноразмерного внедорожника, известного пока только как P04. Шпионские снимки получены от CarNewsChina, которая утверждает, что модель основана на пикапе King Kong Poer. P04 — это семиместный автомобиль с внутренней компоновкой, аналогичной или идентичной той, что у грузовика, на котором он основан.

Нам также сообщают, что премьера запланирована на сентябрь 2023 года, но пока это не официально. Внешне новинка очень похожа на пикап Poer, за исключением другого стиля кузова и пары других мелких деталей. В частности, на передней решетке нет значка Poer — только пара крупных горизонтальных полос. Задняя часть привлекает внимание своим большим стеклянным куполом и довольно тонкими задними стойками.