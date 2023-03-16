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56 минут назад

Haval назвал новые кроссоверы в честь истребителя-бомбардировщика

Motor.ru

Компания Haval назвала новые кроссоверы «Храбрый дракон» в честь истребителя .

Haval назвал новые кроссоверы в честь истребителя-бомбардировщика
Фото: © Соцсети КНР© Соцсети КНР

Именно такое название в Китае носит боевой самолет-бомбардировщик, Chengdu FC-1 Xiaolong (JF-17 Thunder). Имя Xiaolong получил кроссовер, прежде известный под кодовым обозначением A07, а Xiaolong Max отныне зовется «старшая» и более крупная модель, B07. В основе обоих автомобилей лежит архитектура LEMON, а в движение их приводит гибридная установка.

«Младший» Xiaolong по размерам чуть больше Jolion, а Xiaolong Max превосходит по габаритам Haval F7. Оба они полноприводные, с электромотором на задней оси, который развивает 204 лошадиные силы. Электромотор питает батарея емкостью 20 киловатт-часов, на одном заряде которой гибриды проезжают до 83 километров.

Что касается двигателя внутреннего сгорания, который входит в состав гибридной установки, то упоминаются два 1,5-литровых агрегата — первый выдает 153 лошадиные силы, а второй — 115 сил.

Haval Xiaolon
Haval Xiaolon
Haval Xiaolon
Haval Xiaolon

Haval Xiaolong уже засветился на шпионских фотографиях. Из необычных элементов в дизайне экстерьера можно отметить оформление передней части с гладкой панелью, из-за которой гибрид можно перепутать с электромобилем — это характерно и для крупного Xiaolong Max. Фонари выполнены в стиле модели Shenshou, а на спойлере установлен стоп-сигнал.

В салоне — сдвоенные экраны цифровой панели приборов и мультимедийной системы, а селектор коробки передач вынесен на рулевую колонку. Можно предположить, что Xiaolong Max получит схожий дизайн интерьера.

Haval Xiaolon Max
Haval Xiaolon Max

Портал «Китайские автомобили» ожидает, что кроссоверы линейки Xiaolong будут продаваться по демократичной цене. Производство могут запустить в течение 2023 года.

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