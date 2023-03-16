Haval назвал новые кроссоверы в честь истребителя-бомбардировщика

Компания Haval назвала новые кроссоверы «Храбрый дракон» в честь истребителя .

Фото: © Соцсети КНР © Соцсети КНР

Именно такое название в Китае носит боевой самолет-бомбардировщик, Chengdu FC-1 Xiaolong (JF-17 Thunder). Имя Xiaolong получил кроссовер, прежде известный под кодовым обозначением A07, а Xiaolong Max отныне зовется «старшая» и более крупная модель, B07. В основе обоих автомобилей лежит архитектура LEMON, а в движение их приводит гибридная установка.

«Младший» Xiaolong по размерам чуть больше Jolion, а Xiaolong Max превосходит по габаритам Haval F7. Оба они полноприводные, с электромотором на задней оси, который развивает 204 лошадиные силы. Электромотор питает батарея емкостью 20 киловатт-часов, на одном заряде которой гибриды проезжают до 83 километров.

Что касается двигателя внутреннего сгорания, который входит в состав гибридной установки, то упоминаются два 1,5-литровых агрегата — первый выдает 153 лошадиные силы, а второй — 115 сил.

Haval Xiaolon

Haval Xiaolon

Haval Xiaolon

Haval Xiaolon

Haval Xiaolong уже засветился на шпионских фотографиях. Из необычных элементов в дизайне экстерьера можно отметить оформление передней части с гладкой панелью, из-за которой гибрид можно перепутать с электромобилем — это характерно и для крупного Xiaolong Max. Фонари выполнены в стиле модели Shenshou, а на спойлере установлен стоп-сигнал.

В салоне — сдвоенные экраны цифровой панели приборов и мультимедийной системы, а селектор коробки передач вынесен на рулевую колонку. Можно предположить, что Xiaolong Max получит схожий дизайн интерьера.

Haval Xiaolon Max

Haval Xiaolon Max