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1 час назад

А не пора ли «переобуваться»? Мнение эксперта

За рулем

Как бы ни хотелось побыстрее поменять шины на летние, делать это стоит лишь при определенной температуре «за бортом».

А не пора ли «переобуваться»? Мнение эксперта
Фото: За рулемЗа рулем

Медленно ползущие вверх столбики термометра в центральной части России, как всегда, ставят перед автомобилистами вопрос: пора на шиномонтаж или еще подождать? Спешить не стоит, уверен автоэксперт Евгений Сараев.

Погода межсезонья отличается своим непостоянством: днем уже может быть устойчивый плюс, но к вечеру, а особенно в утренние часы, — минус и даже заморозки. И если поторопиться с переобувкой на летнюю резину, то качество сцепления с дорогой будет недостаточным для безопасной езды.

«Переобувать автомобиль можно при соблюдении условия — ночная температура воздуха больше 7–9 градусов в течение недели», — назвал главный ориентир автоэксперт.

Если же лень следить за погодой, тогда есть другой «признак», что пора менять резину, — очереди на шиномонтаж. Значит, время точно пришло!

Автоновости,Евгений Сараев,
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