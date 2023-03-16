А не пора ли «переобуваться»? Мнение эксперта

Как бы ни хотелось побыстрее поменять шины на летние, делать это стоит лишь при определенной температуре «за бортом».

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Медленно ползущие вверх столбики термометра в центральной части России, как всегда, ставят перед автомобилистами вопрос: пора на шиномонтаж или еще подождать? Спешить не стоит, уверен автоэксперт Евгений Сараев.

Погода межсезонья отличается своим непостоянством: днем уже может быть устойчивый плюс, но к вечеру, а особенно в утренние часы, — минус и даже заморозки. И если поторопиться с переобувкой на летнюю резину, то качество сцепления с дорогой будет недостаточным для безопасной езды.

«Переобувать автомобиль можно при соблюдении условия — ночная температура воздуха больше 7–9 градусов в течение недели», — назвал главный ориентир автоэксперт.