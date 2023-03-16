Боливия перейдет на расчеты за поставки автомобилей УАЗ в рублях

Боливия станет первым в Южной Америке экспортным рынком УАЗа , который перейдет на расчеты за поставки автомобилей марки в рублевом эквиваленте, рассказали в пресс-службе компании.

Как объяснили в УАЗе, новая форма оплаты упростит взаимодействие с боливийской стороной и в будущем поможет усилить присутствие бренда в регионе, где полноприводные машины пользуются популярностью.

В рамках первой в 2023 году поставки в Боливию прибыли модели «Патриот Экспедиция», автомобиль скорой помощи и пожарный автомобиль первой помощи на базе «Профи», а также классические коммерческие «Профи». До конца года УАЗ планирует выйти на докризисные объемы поставок, отправив в Боливию не менее 100 машин.