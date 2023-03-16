Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Боливия перейдет на расчеты за поставки машин УАЗ в рублях

Газета.Ru

Боливия станет первым в Южной Америке экспортным рынком УАЗа, который перейдет на расчеты за поставки автомобилей марки в рублевом эквиваленте, рассказали в пресс-службе компании.

Боливия перейдет на расчеты за поставки автомобилей УАЗ в рублях
Фото: УАЗУАЗ

Как объяснили в УАЗе, новая форма оплаты упростит взаимодействие с боливийской стороной и в будущем поможет усилить присутствие бренда в регионе, где полноприводные машины пользуются популярностью.

В рамках первой в 2023 году поставки в Боливию прибыли модели «Патриот Экспедиция», автомобиль скорой помощи и пожарный автомобиль первой помощи на базе «Профи», а также классические коммерческие «Профи». До конца года УАЗ планирует выйти на докризисные объемы поставок, отправив в Боливию не менее 100 машин.

Автоновости,УАЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий