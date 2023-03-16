Россияне стали реже ездить на личных автомобилях

Российские автовладельцы начали экономить на эксплуатации и обслуживании машин.

По данным международной сети техцентров Fit Service и аналитиков Gruzdev-Analyze, на которые ссылаются «Известия», российский парк постоянно используемых автомобилей в прошлом году сократился на 2,3 процента или на 822 тысячи единиц. Помимо этого, на 16 процентов снизился среднегодовой пробег. Такой тренд, связанный с желанием уменьшить траты, наблюдается в стране впервые.

Среднегодовой пробег автомобиля в России по итогам 2022 года составил чуть более 13 тысяч километров. Уменьшилось и число посещений станций техобслуживания, причем сразу на 17 процентов, хотя с 2017 по 2021 год этот показатель рос.

Несмотря на это, автовладельцы стали тратить больше денег на обслуживание и ремонт: средний чек вырос на 28 процентов. Аналитики объясняют это увеличением стоимости запчастей и услуг и ожидают, что в нынешнем году средняя выручка ремонтников продолжит расти.

При этом крупные дилеры, такие как «Авилон», не заметили уменьшения потока клиентов, приезжающих на ремонт либо обслуживание. Там отмечают, что потребность рынка в деталях покрывает параллельный импорт, официально разрешенный в стране. У независимых ремонтников наблюдения другие: один из них отметил, что автовладельцы реже приезжают на обслуживание, а также просят устанавливать аналоги запчастей, которые стоят дешевле оригиналов.