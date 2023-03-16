В Счетной палате рост аварийности связали с ремонтом дорог

На автомобильных дорогах, которые подверглись ремонту, увеличивается смертность в ДТП. Об этом заявил представитель Счетной палаты (СП) Валерий Богомолов в рамках заседания комитета Госдумы по транспорту, сообщает газета «Коммерсантъ».
«Там, где дороги приведены в отличное состояние, где прошел ремонт и капремонт, увеличивается смертность. Люди начинают ехать быстрее, а дополнительное освещение, разметка и предупреждения устанавливаются не сразу», — сказал аудитор Богомолов и выразил надежду, что замечания СП будут учтены в дальнейшей работе.
Данных, подтверждающей это заявление, Богомолов не привел. В Счетной палате также не смогли предоставить изданию дополнительных материалов по теме.
Отмечается, что статистика ГИБДД не подтверждает слова аудитора: в 2022 году на федеральных трассах смертность упала на 8,3%, а на дорогах регионального и межмуниципального значения — на 1,4%. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, в прошлом году было отремонтировано 26,8 тыс. км федеральных и региональных дорог (+6% к 2021 году) и построено 1,6 тыс. км (+15%).
На проблему высокой смертности после ремонта дорог осенью прошлого года указывал глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, чем ровнее дорога, тем выше тяжесть последствий. Он призывал законодательно закрепить перечень обязательных работ, которые должны проходить вместе с заменой покрытия.