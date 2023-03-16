В Счетной палате рост аварийности связали с ремонтом дорог

На автомобильных дорогах, которые подверглись ремонту, увеличивается смертность в ДТП. Об этом заявил представитель Счетной палаты (СП) Валерий Богомолов в рамках заседания комитета Госдумы по транспорту, сообщает газета «Коммерсантъ».

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

«Там, где дороги приведены в отличное состояние, где прошел ремонт и капремонт, увеличивается смертность. Люди начинают ехать быстрее, а дополнительное освещение, разметка и предупреждения устанавливаются не сразу», — сказал аудитор Богомолов и выразил надежду, что замечания СП будут учтены в дальнейшей работе.

Данных, подтверждающей это заявление, Богомолов не привел. В Счетной палате также не смогли предоставить изданию дополнительных материалов по теме.

Отмечается, что статистика ГИБДД не подтверждает слова аудитора: в 2022 году на федеральных трассах смертность упала на 8,3%, а на дорогах регионального и межмуниципального значения — на 1,4%. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, в прошлом году было отремонтировано 26,8 тыс. км федеральных и региональных дорог (+6% к 2021 году) и построено 1,6 тыс. км (+15%).