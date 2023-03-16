Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
58 минут назад

В Счетной палате связали рост аварийности на дорогах с улучшением качества асфальта

Газета.Ru

На автомобильных дорогах, которые подверглись ремонту, увеличивается смертность в ДТП. Об этом заявил представитель Счетной палаты (СП) Валерий Богомолов в рамках заседания комитета Госдумы по транспорту, сообщает газета «Коммерсантъ».

В Счетной палате рост аварийности связали с ремонтом дорог
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

«Там, где дороги приведены в отличное состояние, где прошел ремонт и капремонт, увеличивается смертность. Люди начинают ехать быстрее, а дополнительное освещение, разметка и предупреждения устанавливаются не сразу», — сказал аудитор Богомолов и выразил надежду, что замечания СП будут учтены в дальнейшей работе.

Данных, подтверждающей это заявление, Богомолов не привел. В Счетной палате также не смогли предоставить изданию дополнительных материалов по теме.

Отмечается, что статистика ГИБДД не подтверждает слова аудитора: в 2022 году на федеральных трассах смертность упала на 8,3%, а на дорогах регионального и межмуниципального значения — на 1,4%. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, в прошлом году было отремонтировано 26,8 тыс. км федеральных и региональных дорог (+6% к 2021 году) и построено 1,6 тыс. км (+15%).

На проблему высокой смертности после ремонта дорог осенью прошлого года указывал глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, чем ровнее дорога, тем выше тяжесть последствий. Он призывал законодательно закрепить перечень обязательных работ, которые должны проходить вместе с заменой покрытия.

Автоновости,Михаил Черников,Валерий Богомолов,Виталий Савельев,Минтранс РФ,ГИБДД,Счетная палата,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий