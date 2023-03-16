Продажи автомобилей «Москвич» в скором времени стартуют в Сочи и Симферополе. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил генеральный директор компании Дмитрий Пронин, передает ТАСС.

Он указал на наличие интереса со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов.

«В ближайшее время откроем еще три дилерских центра: один дополнительно в Москве, один центр в Сочи и один центр в Симферополе», — подчеркнул Пронин.

В настоящее время функционируют 52 центра продаж обновленных «Москвичей», уточнил он.

Ранее московский автозавод раскрыл стоимость модели «Москвич 3». Согласно опубликованному прайс-листу, автомобиль с «механикой» стоит 1 970 000 рублей, версия с вариатором оценена в 2 035 000 рублей. Цена на электрический «Москвич 3е» составляет 3 500 000 рублей.

По данным агентства «Автостат», в феврале 2023 года продажи «Москвичей» выросли почти в два раза в сравнении с январем.