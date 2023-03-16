Белая секция на светофорах: зачем она нужна и почему никто о ней не знает

В Москве уже установлены сотни светофоров с дополнительной секцией, на которой изображена угловая стрелка, указывающая на человека. Этот сигнал подсвечивается белым, а потому может быть пропущен водителем с непривычки, но это крайне опасно, и в этом материале мы вам расскажем, чем именно, и что со всем этим делать.

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Привычная компоновка светофора включала в себя три цвета: красный запрещающий, желтый предупреждающий (ныне запрещающий) и зеленый разрешающий. И водители за несколько поколений привыкли к этим обозначениям и на другие обычно не смотрят, потому что иные световые сигналы обычно установлены не для них, а для, например, трамваев. Но сегодня необходимо переучивать себя на поиск, да именно поиск, четвертой секции со стрелкой и человеком, которая мало того, что горит малоприметным белым цветом, так еще и не входит в основной корпус классического светофора и является отдельным модулем. Этот модуль сообщает о том, что после поворота есть пешеходный переход, по которому прямо сейчас могут идти пешехода и им необходимо уступить дорогу.

РИА Новости

В этом заключается основная опасность, так как многие водители привыкли, что если у них зеленый на поворот, значит даже если после поворота есть пешеходный переход, то там горит красный и на нем никого не должно быть. И особенно быстрые водители могут залетать в поворот на скорости. С появлением новых светофоров это может привести к трагедии, а потому крайне важно заблаговременно снизить скорость еще до начала вращательных движений рулем.

Но внимание требуется не только от водителей, но и от пешеходов. Правила есть правила, но лучше быть внимательным и целым, чем гордым и поломанным. А потому, перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что переход безопасен и никто не летит на большой скорости. Большинство аварий происходят вовсе не специально, а из-за невнимательности и самоуверенности в собственных силах или правоте.